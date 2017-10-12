Джикия не считает старт "Спартака" в этом сезоне провальным

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о старте своей команды в этом сезоне.

"Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и "Спартак" не стал исключением" - сказал Джикия.

Отметим, что по итогам 12 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире "красно-белые" стартовали с двух ничьих.

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