Джикия: "Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но таких соперников на Евро не будет"

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Джикия: "Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но таких соперников на Евро не будет"

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал итоги матча отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0). Об этом сообщает Sport24.

"Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Все задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Все хорошо, все нормально. Главное, что закончили без травм.

Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять", - сказал Джикия.

На данный момент известно, что соперниками России в групповом этапе будут Бельгия и Дания.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.

Не пропустите: Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября| http://soccernews.ru
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