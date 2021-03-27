Джикия не жалеет, что отказал "Зениту"

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Джикия не жалеет, что отказал "Зениту"

Фото сайт РПЛ

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия признался, что считает правильным своё решение не переходить в "Зенит".

"Такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушёл и остался в "Спартаке". Никаких колебаний не было", - сказал Джикия.

В текущем сезоне центральный защитник сыграл за "красно-белых" 24 матча и сделал 2 ассиста.

Контракт Джикии со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 9,5 миллиона евро.

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