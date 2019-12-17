Джикия: "Нужно поскорее забыть весь 2019-й футбольный год"

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Джикия: "Нужно поскорее забыть весь 2019-й футбольный год"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия признался, что спортивные результаты текущего календарного года очень расстраивают его.

"Игра с "Ростовом" (1:4) была во многом определяющей с точки зрения турнирной таблицы. К тому же важно настроение, с которым ты уходишь в отпуск и проведёшь ближайшие месяцы. Одно дело - уходить на позитиве, другое - вот так. Теперь отставание от пятого места 12 очков, это очень много. Хотя я понимаю, что нужно поскорее забывать последний матч. Да и весь 2019-й футбольный год - тоже", - сказал Джикия.

На зимний перерыв "Спартак" ушёл десятым в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах "красно-белые" набрали 22 очка.

Не пропустите: Джикия назвал главную потерю "Спартака" прошлым летом. | http://soccernews.ru
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