Джикия о Хабибе в футболе: "Сделаю все, чтобы он сыграл на профессиональном уровне"

Теги георгий джикияхабиб нурмагомедов

Джикия о Хабибе в футболе: "Сделаю все, чтобы он сыграл на профессиональном уровне"Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова попробовать себя в футболе на профессиональном уровне.

"Думаю, у него получится, если он захочет и немножко потренируется. Данные у него есть, голы хорошие забивал. Мы с ним говорили по поводу возможности сыграть 10-15 минут на профессиональном уровне. Думаю, многим было бы интересно посмотреть, не только футбольному миру. Если от меня будет что-то зависеть, то я все сделаю. У Хабиба есть хорошие связи, чтобы сыграть большую игру за "Реал", — приводит слова Георгия Джикии "Матч ТВ".

Читать также: Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS

Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов