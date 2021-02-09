Джикия о Хабибе в футболе: "Сделаю все, чтобы он сыграл на профессиональном уровне"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова попробовать себя в футболе на профессиональном уровне.

"Думаю, у него получится, если он захочет и немножко потренируется. Данные у него есть, голы хорошие забивал. Мы с ним говорили по поводу возможности сыграть 10-15 минут на профессиональном уровне. Думаю, многим было бы интересно посмотреть, не только футбольному миру. Если от меня будет что-то зависеть, то я все сделаю. У Хабиба есть хорошие связи, чтобы сыграть большую игру за "Реал", — приводит слова Георгия Джикии "Матч ТВ".