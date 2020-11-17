Джикия - о соперниках в Лиге наций: "Мы никого не боимся"

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Джикия - о соперниках в Лиге наций: "Мы никого не боимся"

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кто из соперников в Лиге наций несет для российской команды наибольшую опасность.

"Мы никого не боимся. Знаем про футболистов, которые выступают в хороших клубах. Но завтра играет не Джикия против Митровича, а сборная России против сборной Сербии", - цитирует игрока Sport24.

Матч сборной Сербии с Россией состоится завтра, 18 ноября, в Белграде. Россия является лидером группы B3, Сербы с 3 очками идут четвертыми.

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