Джикия - о своём эффектном голе на тренировке: "Хватит показывать ерунду, где Промес?"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия ярко отреагировал на свой эффектный гол на тренировке.

Напомним, что защитник забил внешней стороной стопы с отрицательного угла.

Пресс-служба "красно-белых" опубликовала взятие ворот в соцсетях, а Джикия написал в комментариях к записи: "Хватит показывать ерунду, где Промес?".

"Спартак" пытается вернуть Квинси Промеса, но пока не может согласовать с "Аяксом" все условия сделки. Сейчас стороны договариваются о том, кто возьмёт на себя риски, если футболист не сможет играть из-за уголовного преследования.

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