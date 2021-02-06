Джикия - о своём эффектном голе на тренировке: "Хватит показывать ерунду, где Промес?"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия ярко отреагировал на свой эффектный гол на тренировке.
Напомним, что защитник забил внешней стороной стопы с отрицательного угла.
Пресс-служба "красно-белых" опубликовала взятие ворот в соцсетях, а Джикия написал в комментариях к записи: "Хватит показывать ерунду, где Промес?".
"Спартак" пытается вернуть Квинси Промеса, но пока не может согласовать с "Аяксом" все условия сделки. Сейчас стороны договариваются о том, кто возьмёт на себя риски, если футболист не сможет играть из-за уголовного преследования.
Не пропустите: "Спартак" определился с местом проведения третьего сбора. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23