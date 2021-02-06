Джикия - о своём эффектном голе на тренировке: "Хватит показывать ерунду, где Промес?"

Теги спартак москвагеоргий джикияквинси промес

Джикия - о своём эффектном голе на тренировке: "Хватит показывать ерунду, где Промес?"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия ярко отреагировал на свой эффектный гол на тренировке. 

Напомним, что защитник забил внешней стороной стопы с отрицательного угла.

Пресс-служба "красно-белых" опубликовала взятие ворот в соцсетях, а Джикия написал в комментариях к записи: "Хватит показывать ерунду, где Промес?".

"Спартак" пытается вернуть Квинси Промеса, но пока не может согласовать с "Аяксом" все условия сделки. Сейчас стороны договариваются о том, кто возьмёт на себя риски, если футболист не сможет играть из-за уголовного преследования.

Не пропустите: "Спартак" определился с местом проведения третьего сбора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Firenze Post - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": "Деревянный, оштукатуренный, неготовый"

Firenze Post - о дебюте Кокорина за "Фиорентину": "Деревянный, оштукатуренный, неготовый"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов