Джикия обратился к поклонникам "Спартака" после разгромного поражения
Фото: Твиттер @fcsm_official
Капитан "Спартака" Георгий Джикия на своей странице в Instagram обратился к болельщикам команды после разгромного поражения в матче 26 тура РПЛ с "Уфой" (0:3).
Защитник напомнил, что 25 апреля состоится дерби с ЦСКА.
"Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!" — написал Джикия в Instagram.
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