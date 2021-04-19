Джикия обратился к поклонникам "Спартака" после разгромного поражения

Фото: Твиттер @fcsm_official

Капитан "Спартака" Георгий Джикия на своей странице в Instagram обратился к болельщикам команды после разгромного поражения в матче 26 тура РПЛ с "Уфой" (0:3).

Защитник напомнил, что 25 апреля состоится дерби с ЦСКА.

"Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!" — написал Джикия в Instagram.