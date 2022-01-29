Джикия обратился к российским олимпийцам в преддверии старта Игр в Пекине

Фото твиттер "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия записал видеообращение для спортсменов из Олимпийской сборной России.

"Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам самое главное – удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!" - сказал Джикия.

Напомним, что зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине в период с 4 по 20 февраля. На Игры отправились 212 российских спортсменов.

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