Джикия обратился к российским олимпийцам в преддверии старта Игр в Пекине
Фото твиттер "Спартака"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия записал видеообращение для спортсменов из Олимпийской сборной России.
"Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам самое главное – удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!" - сказал Джикия.
Напомним, что зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине в период с 4 по 20 февраля. На Игры отправились 212 российских спортсменов.
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