Джикия объяснил, почему нельзя досрочно объявлять "Зенит" чемпионом

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что он против признания "Зенита" победителем РПЛ, если сезон не будет доигран.

"Я считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально объявлять команду чемпионом заранее. Если нет - только по прошествии 30 туров. Это моё мнение", - сказал Джикия.

Напомним, что за 8 туров до завершения чемпионата "Зенит" опережает "Локомотив" и "Краснодар" только на 9 очков.

Что касается "Спартака", то "красно-белые" идут на восьмом месте в турнирной таблице.

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