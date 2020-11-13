Джикия объяснил слабую реализацию игроков сборной России в матче с Молдовой

Капитан сборной России Георгий Джикия считает, что плохое качество газона помешало его команде отличиться в товарищеском матче с Молдовой.

Напомним, что игра прошла в Кишиневе и завершилась нулевой ничьей.

"Выходили на матч в отличном настроении. Был рад вывести команду на поле в качестве капитана. В завершении у нас не получалось, поэтому мы не забили. Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого не удалось качественно использовать свои моменты. До игры настрой был на победу", - сказал Джикия.

Следующий соперник россиян - Турция. Матч Лиги Наций состоится 15 ноября.

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