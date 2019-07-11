Джикия оценил готовность "Спартака" к новому сезону

Новый капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о состоянии и настрое своей команды в преддверии старта сезона.

"Мы в хорошем состоянии, в тонусе. Загадывать, как всё будет, тяжело, потому что мы не сыграли пока даже 5-10 туров", - сказал Джикия.

Напомним, что в ближайшую субботу "Спартак" проведёт матч 1-го тура РПЛ против "Сочи".

В минувшем сезоне "красно-белые" финишировали на пятом месте в чемпионате России, что дало им право принять участие в Лиге Европы.

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