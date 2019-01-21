Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул

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Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул
Защитник "Спартака" Георгий Джикия верит, что его команда способна стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера и все знают свою миссию. Результат должен прийти", – приводят слова Джикии российские СМИ.

После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Отставание "красно-белых" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков. В 18-м туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 3 марта.

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