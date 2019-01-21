Джикия оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул
Защитник "Спартака" Георгий Джикия верит, что его команда способна стать чемпионом России в нынешнем сезоне.
"Шесть очков – не тот отрыв, чтобы опускать руки. Вцепимся. Нам все по силам. Хороший подбор игроков, отличная атмосфера и все знают свою миссию. Результат должен прийти", – приводят слова Джикии российские СМИ.
После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Отставание "красно-белых" от лидирующего "Зенита" составляет шесть очков. В 18-м туре "Спартак" на своем поле сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 3 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10