Джикия оценил состав сборной России

Фото: инстаграм Джикии

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил состав национальной команды в преддверии Евро-2020.

"Наш главный козырь - командная игра, настрой каждого игрока, желание дополнять друг друга. Второй - фанаты, третий - наши "легионеры". Я имею в виду Головина, Миранчука и Черышева.

Если сравнивать их с самими собой пятилетней давности, прогресс очевиден. Они играют в европейских топ-чемпионатах, и когда такие игроки приезжают в сборную - это добавляет команде уровня.

Миранчук физически окреп. Во время сборов краем глаза смотрел на его действия, игру, подготовку. Видно, что это совершенно другой Алексей, нежели чем он был несколько лет назад. Миранчук - большой молодец", - заявил Джикия.

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