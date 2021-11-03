Джикия оценил жеребьевку 1/8 финала Кубка России для "Спартака"

Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвстен

Капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением об итогах жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником московского клуба станет краснодарская "Кубань".

"Доволен жребием Кубка России. "Кубань" — хорошая команда, это доказывает и недавняя крупная победа над "Краснодаром" со счетом 3:0. За "Кубань" играют футболисты, которые не один сезон выступали в Премьер-лиге. Со многими ребятами нахожусь на связи, в ближайшее время обменяемся сообщениями. Большой плюс, что матч пройдет на домашнем стадионе. Уверен, игра, которая нас ждет в следующем году, будет очень интересной!" — приводит слова Джикии официальный сайт "Спартака".

Матч состоится в период с 1 по 3 марта 2022 года.

Не пропустите: все пары 1/8 финала Кубка России. | http://soccernews.ru