Джикия оценил жеребьевку 1/8 финала Кубка России для "Спартака"
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвстен
Капитан "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением об итогах жеребьевки 1/8 финала Кубка России. Соперником московского клуба станет краснодарская "Кубань".
"Доволен жребием Кубка России. "Кубань" — хорошая команда, это доказывает и недавняя крупная победа над "Краснодаром" со счетом 3:0. За "Кубань" играют футболисты, которые не один сезон выступали в Премьер-лиге. Со многими ребятами нахожусь на связи, в ближайшее время обменяемся сообщениями. Большой плюс, что матч пройдет на домашнем стадионе. Уверен, игра, которая нас ждет в следующем году, будет очень интересной!" — приводит слова Джикии официальный сайт "Спартака".
Матч состоится в период с 1 по 3 марта 2022 года.
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