Джикия охарактеризовал Карреру в трех словах

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия охарактеризовал главного тренера своей команды Массимо Карреру в трех словах.

"Я никогда не сравниваю тренеров. У каждого есть свои плюсы и минусы. Каррере очень благодарен. Я оказался в "Спартаке" по его личной инициативе. У нас - отличные отношения, ни одного конфликта. Радует, что он может выслушать, посоветовать что-то дельное. Описать Карреру тремя словами? Целеустремленный. Эмоциональный. Стильный: любит рубашечки и пиджачки", - цитирует 24-летнего бека Большой спорт.

Напомним, Самедов не считает, что у "Спартака" календарь легче, чем у "Локомотива". | soccernews.ru