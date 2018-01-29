Джикия отказался обсуждать свое возможное участие в Чемпионате Мира

Защитник сборной России Георгий Джикия отказался обсуждать свое возможное участие в домашнем Чемпионате Мира.

"Операция прошла хорошо. Смогу ли я выступить на Чемпионате Мира 2018-го года. Это конфиденциальная информация", - приводит слова 24-летнего бека СЭ.

Напомним, разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава Джикия получил в первом контрольном матче московского "Спартака" в текущем году.

Не пропустите: Карпин поделился мнением о травме Джикии. | soccernews.ru