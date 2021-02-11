Джикия отказался от перехода в "Зенит" с серьезным повышением зарплаты

Капитан "Спартака" Георгий Джикия заявил, что мог перейти в "Зенит", но ответил отказом.

"По-моему, это было после чемпионского сезона. Там все серьезно было. Не хочу называть сумму, но могли увеличить зарплату во много раз. Даже не в два, а во много. Я не такой человек, чтобы такие решения принимать.

Там были такие деньги! Серьезные деньги! Но я не согласился. Это может звучать пафосно, но за те семь-восемь месяцев в "Спартаке" я так проникся, что не мог представить, что перейду в "Зенит", — сказал Джикия в интервью для ютуб-канала "КраСава".