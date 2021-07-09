Джикия поблагодарил Черчесова за работу в сборной

Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен

Футболист сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия поблагодарил экс-тренера национальной команды Станислава Черчесова за его работу.

"Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом!

Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении 5 лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!

Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители? Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!" – написал защитник в инстаграме.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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