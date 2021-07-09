Джикия поблагодарил Черчесова за работу в сборной
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Футболист сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия поблагодарил экс-тренера национальной команды Станислава Черчесова за его работу.
"Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом!
Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжении 5 лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!
Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители? Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!" – написал защитник в инстаграме.
Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Также не пропустите: Куман высказался о будущем Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
Лента новостей
-
Куман высказался о будущем Гризманна
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
-
В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
-
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта
-
Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
-
1
Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
-
Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"
-
Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке
-
Хабиб дал прогноз на финал Евро-2020
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
-
Помощник Витории охарактеризовал тренера "Спартака" тремя словами
-
Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"
-
"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта
-
Дзюба попрощался с Черчесовым
-
Кокорин на 10 дней раньше вышел из отпуска: названа причина