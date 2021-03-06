Джикия почтил память комментатора Юрия Розанова
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия посвятил пост в инстаграме умершему в среду комментатору Юрию Розанову.
Футболист опубликовал цитату журналиста, которой тот описывает гол Джикии в ворота "Локомотива", а также фрагмент трансляции.
"Ох, ударище! Мама дорогая! Как, знаете, самолёт: он сначала низко-низко, а потом уходит. Как мяч этот влетел в дальний верхний угол! Вот это удар! Вот это левая нога!" - процитировал Розанова капитан "красно-белых".
Розанов начал комментаторскую карьеру в 1996 году на канале "НТВ-Плюс". На Евро-2012 вел трансляции матчей для украинских телеканалов ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+". с 2015 года работал на "Матч ТВ". В последние несколько лет он боролся с раком.
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