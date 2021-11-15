Джикия поддержал Кудряшова, забившего автогол в матче Хорватия - Россия
Капитан сборной России Георгий Джикия высказался после поражения от Хорватии в 10-м туре квалификации ЧМ-2022.
Балканцы победили со счётом 1:0 благодаря автоголу Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.
"Понятно, что расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на фамилии делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем непросто, мы все проиграли эту игру. Понятно, что в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели. В этом виноваты только мы. Хорваты агрессивно начали игру, как мы предполагали. Мы вынуждены были большее время обороняться. Плохо начинали атаки, потому что соперник хорошо действовал", - сказал Джикия.
В марте россияне будут пытаться добыть путёвку на ЧМ-2022 через стыковые матчи, а хорваты уже вошли в число участников мундиаля.
Не пропустите: Уткин ярко высказался об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тренеры клуба АПЛ переночевали на улице ради поддержки бездомных
-
Серб Митрович, забивший победный гол в ворота Португалии, в трусах отпраздновал успех сборной: видео
-
Сантуш рассказал о реакции Роналду на поражение Португалии от Сербии
-
"Барселона" надеется вернуть из ПСЖ собственного воспитанника
-
Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"
-
Радимов обратился к Карпину после поражения сборной России от Хорватии
-
Шевченко поделился ожиданиями от игры сборной Украины с Боснией и Герцеговиной
-
Роналду ярко отреагировал на поражение сборной Португалии от Сербии
-
Тренер сборной Хорватии подвёл итоги победного матча с Россией
-
Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру
-
Кудряшов закрыл комментарии в инстаграме
-
Кверквелия сравнил чемпионаты России и Украины
-
Сборная Португалии проиграла домашний матч квалификации ЧМ впервые за 13 лет
-
"Норвич" назвал имя нового главного тренера
-
Джикия поддержал Кудряшова, забившего автогол в матче Хорватия - Россия
-
Роберто Карлос высказался о перспективах "Шахтёра" в Лиге Чемпионов
-
2
Эмоциональная реакция Роналду на поражение сборной Португалии от Сербии
-
Тарасов прокомментировал поражение сборной России от Хорватии
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за форварда "Вулверхэмптона"
-
15-летний румын побил рекорд Мартина Эдегора
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1