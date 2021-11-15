Джикия поддержал Кудряшова, забившего автогол в матче Хорватия - Россия

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Капитан сборной России Георгий Джикия высказался после поражения от Хорватии в 10-м туре квалификации ЧМ-2022.

Балканцы победили со счётом 1:0 благодаря автоголу Фёдора Кудряшова на 81-й минуте.

"Понятно, что расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на фамилии делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем непросто, мы все проиграли эту игру. Понятно, что в раздевалке молчание, плохое настроение. Сами не дотерпели. В этом виноваты только мы. Хорваты агрессивно начали игру, как мы предполагали. Мы вынуждены были большее время обороняться. Плохо начинали атаки, потому что соперник хорошо действовал", - сказал Джикия.

В марте россияне будут пытаться добыть путёвку на ЧМ-2022 через стыковые матчи, а хорваты уже вошли в число участников мундиаля.

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