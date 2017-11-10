Джикия поделился мнением о своей игровой позиции в сборной России

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Джикия поделился мнением о своей игровой позиции в сборной России

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия заявил, что ему комфортно играть на любой позиции в обороне.

"Куда меня ставят, там и буду играть. Никаких проблем нет. И никакого дискомфорта. Может, кому-то со стороны кажется, что он есть, но я себя прекрасно чувствую на любой позиции в защите - хоть в центре, хоть слева, хоть справа" - сказал Джикия.

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