Джикия поделился ожиданиями от дерби против ЦСКА
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал предстоящую игру с ЦСКА.
"На отдых нет времени. Всегда приятно играть и тем более побеждать, что мы и сделали со сборной. Можно сказать, это приятная усталость. Настроение - бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Постараюсь держать планку и иногда становиться лучшим футболистом матча.
Подарок Тедеско хотим сделать завтра, 13 сентября. Сегодня организовали традиционной коридор. Пару раз в печень пробили неплохо. Всe нормально, как и всегда", - сказал Джикия.
Напомним, что московское дерби состоится 13 сентября в 19:00 (мск).
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