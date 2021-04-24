Джикия поделился ожиданиями от дерби "Спартак" - ЦСКА

Фото "РБ-Спорт"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался в преддверии матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА.

Напомним, что столичное дерби состоится в воскресенье в 16:30 мск.

"Матч с ЦСКА важен. Если посмотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось всего четыре игры, то очень важен. Дерби всегда принципиально для меня. После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми", - сказал Джикия.

В преддверии очного поединка "Спартак" идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА - на пятом.

Не пропустите: Марио Фернандес не поможет ЦСКА в дерби со "Спартаком". | http://soccernews.ru