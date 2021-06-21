Джикия поделился ожиданиями от мата с Данией

Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен

Футболист сборной России и "Спартака" Георгий Джикия высказался перед матчем против сборной Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

"Считаю, это будет наиболее трудный наш соперник на чемпионате Европы. Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире.Однако я думаю, что именно игра против датчан будет труднейшей для нас.

Дания хорошо организована, дисциплинирована, постоянно нацелена на атаку. В матче против Бельгии она нанесла 22 удара по воротам, с Финляндией – 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью.

Конечно, перед решающей игрой есть давление. Это хорошо ощущается. И по тому, как мы на это реагируем, и по болельщикам. В принципе, изначально предполагалось, что матч с Данией станет решающим. И в итоге вышло именно так.

Да, некоторые из наших игроков получили травмы и не смогут нам помочь. Некоторые не в 100% в форме. И с Марио Фернандесом неприятная случилась ситуация. У нас есть немного времени, чтобы как следует подготовиться и провести качественный матч.

Все мы имеем опыт игры на выезде за национальную сборную. Это часть нашей профессии. В любом случае мы выложимся в этой игре на полную. Ну а наши болельщики... Я уверен, что хоть их и не должно там быть, они найдут способ оказаться на трибунах и поддержать нас должным образом", – сказал Джикия.

Матч России с Данией пройдет сегодня, 21 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

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