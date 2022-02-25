Джикия поделился ожиданиями от противостояния с "РБ Лейпцигом" в Лиге Европы

Фото сайт "Спартака"

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о предстоящих матчах с "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Лейпциг" - сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол. В её составе собраны очень качественные игроки; могу отметить хорошую линию атаки.

Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем всё возможное для прохода в следующую стадию", - цитирует Джикию официальный сайт "красно-белых".

Команды сыграют 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.

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