Джикия поделился ожиданиями от противостояния с "РБ Лейпцигом" в Лиге Европы
Фото сайт "Спартака"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался о предстоящих матчах с "РБ Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Лейпциг" - сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол. В её составе собраны очень качественные игроки; могу отметить хорошую линию атаки.
Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем всё возможное для прохода в следующую стадию", - цитирует Джикию официальный сайт "красно-белых".
Команды сыграют 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.
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