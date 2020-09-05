Джикия поделился впечатлениями от победы над Сербией
Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью ютуб-каналу высказался о победном матче с Сербией (3:1) в стартовом матче Лиги наций.
Встреча со сборной Венгрии состоится завтра, 6 сентября, на стадионе "Пушкаш-Арена".
"Таймы в матче с Сербией получились разные, но самое главное, что в целом контролировали игру. Не давали сопернику особо ничего сделать, несмотря на то, что мяч был больше у них в первом тайме. Но во втором тайме начали быстрее выбегать в контратаки и забили хорошие голы. Да, у соперника не без ошибок, но самое главное, что забили и выиграли.
Конечно, изучали сборную Сербии. Все ребята у них играют в Европе, в хороших сильных командах. Изучали, у кого какая сильная нога, кто как любит открываться. В целом, считаю, справились неплохо", - сказал Джикия.
В сборной России 27-летний футболист выступает с 2017 года.
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