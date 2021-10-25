Джикия подвёл итоги матча "Зенит" - "Спартак"

Фото инстаграм Георгия Джикии

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался после позорного поражения от "Зенита" со счётом 1:7 в матче 12-го тура РПЛ.

"Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном, семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все.

Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу, прежде всего, извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать, такой результат неприемлем для "Спартака". Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам ещё предстоит серьёзный разговор, который пройдёт в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы", - сказал Джикия.

"Спартак" идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 12 турах.

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