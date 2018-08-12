Джикия похвалил Зобнина и Зе Луиша за победу над "Анжи"

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Джикия похвалил Зобнина и Зе Луиша за победу над "Анжи"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды над "Анжи" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России.

"Не получалось никак забить, удалось только, когда соперник потерял двух игроков. Спасибо Зобнину, что выполнил все черновую работу.  

Дожали, Зе Луиш – огромный молодец. Все нормально. Самое главное, что выиграли. Всех с победой!" – приводит слова Джикии официальный сайт клуба.

Благодаря этой победе "Спартак" вышел на первое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: В РФС дали оценку по двум удалениям игроков "Анжи" в матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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