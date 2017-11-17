Джикия пока не собирается переходить в европейский клуб

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Джикия пока не собирается переходить в европейский клуб

Защитник московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия дал понять, что в ближайшее время не собирается уезжать из РФПЛ.

"На данный момент ехать за границу нет никакого желания. Очень много ещё нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к Чемпионату Мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу Чемпионов. Поэтому сейчас все мысли только о России и "Спартаке" - сказал Джикия.

Стоит отметить, что 23-летний центрбек связан с "красно-белыми" контрактом до 2021 года.

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