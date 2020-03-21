Джикия показал видео лучшего гола в карьере

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поучаствовал в челлендже, суть которого заключается в том, что футболисты выкладывают в соцсетях свой лучший гол за всю карьеру.

Защитник "красно-белых" опубликовал в сторис инстаграма забитый мяч в матче Кубка России в 2015 году. Тогда он выступал за "Амкар" и поразил ворота "Локомотива".

Джикия перешёл в "Спартак" зимой 2017 года. В текущем сезоне игрок провёл за "народную команду" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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