Джикия получил диплом МГОУ
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры и спорта в Московском государственном областном университете.
"Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!
Кэп окончил университет в декабре прошлого года, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!", - сказано в официальном поздравлении на сайте "Спартака".
Также не пропустите: Обвиняемый в избиении Фетисова помещен под домашний арест. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Агент Влашича рассказал о состоянии игрока
-
"Арсенал" хочет продлить контракт с Смит-Роу
-
Араухо снова получил травму
-
Горетцка призвал футболистов раскрывать свою ориентацию
-
Коларов перенес хирургическое вмешательство
-
Маслов может не сыграть с "Ахматом"
-
1
Гвардиола рассказал о том, как "Сити" праздновал чемпионство
-
Семак рассказал о психологической составляющей в сезоне 20/21
-
Джикия получил диплом МГОУ
-
Обвиняемый в избиении Фетисова помещен под домашний арест
-
3
Гвардиола высказался о Клоппе
-
"Интер" может продать Лукаку
-
Семак рассказал о будущем Жиркова в "Зените"
-
5
У игроков "Барсы" двоякое впечатление от Кумана
-
Зидан близок к уходу из "Реала"
-
Де Брюйне не сыграет с "Ньюкаслом"
-
Глушенков дисквалифирован на два матча
-
"Барса" может подписать двух нападающих
-
"Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" хотят улучшить свой имидж после Суперлиги
-
Семак прокомментировал сезон "Зенита"