Джикия получил диплом МГОУ

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Джикия получил диплом МГОУФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры и спорта в Московском государственном областном университете.

"Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!

Кэп окончил университет в декабре прошлого года, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем!", - сказано в официальном поздравлении на сайте "Спартака".

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