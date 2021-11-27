Джикия получил премию "Джентльмен года"

Фото твиттер "Спартака"

"Комсомольская правда" вручила награду капитану московского "Спартака" Георгию Джикии.

28-летний футболист стал обладателем премии "Джентльмен года" по итогам 2021 года.

"Приятно, что меня выбрали "Джентльменом года"-2021. Получать награды всегда приятно. В голосовании участвовали все болельщики, эксперты и журналисты. Поэтому вдвойне приятно получать такие награды", - сказал Джикия.

Победитель получил традиционные подарки - чёрный смокинг и дружеский шарж.

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