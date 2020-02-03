Джикия пошутил о трансферной стоимости Мирзова

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Джикия пошутил о трансферной стоимости Мирзова

Защитник "Спартака" Георгий Джикия пошутил о трансферной стоимости полузащитника Резиуана Мирзова.

"Мино Райола вчера звонил насчет Мирзова, кстати. За Соболева не могу отвечать, только за Мирзова, потому что ему цену знаю точно - 200 рублей", - сказал Джикия.

Напомним, Мирзов перешел в "Спартак" летом 2019 года. Его трансферная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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