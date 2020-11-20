Джикия пошутил по поводу попадания в топ-100 игроков квалификации Евро-2020
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия с юмором ответил на вопрос о попадании в число лучших футболистов отборочного этапа Евро-2020.
Напомним, что защитник сборной России занял 69-е место в топ-100 игроков квалификации континентального первенства.
"Наверное, они ошиблись, перепутали меня с кем-то. Всегда приятно, когда тебя выделяют и говорят комплименты. Но отношусь к этому спокойнее, чем в начале своего пути в Премьер-лиге и сборной. Прекрасно понимаю, что сегодня меня могут включить в сотку лучших, но уже через три игры назвать одним из худших за неделю. Научился находить баланс в отношении к похвале и критике", - сказал Джикия.
Центрбек в квалификации Евро-2020 сыграл 10 матчей и забил 1 гол.
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