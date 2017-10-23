Джикия: "Постараюсь закрыть Месси, если будет персональное задание"

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Джикия: "Постараюсь закрыть Месси, если будет персональное задание"
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассуждает о предстоящем товарищеском матче против сборной Аргентины

"Будет интересно. Если дадут задание персонально играть с Месси - постараюсь закрыть его. У Дмитрия Комбарова есть опыт игры против Месси. Понятно, что против него сложно играть. Пять «Золотых мячей» говорят сами за себя", – приводят слова Джикии российские СМИ.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники" 11 ноября.

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