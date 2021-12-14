Джикия поставил оценку "Спартаку" за выступление в чемпионате России
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что он недоволен выступлением клуба в первой части чемпионата России.
"Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступления в чемпионате России по пятибалльной шкале? Двойку", - приводят слова Джикии российские СМИ.
После 18 туров "Спартак", набрав 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на четыре очка опережает зону переходных матчей.
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