Джикия потроллил Ещенко

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия пошутил над своим одноклубником Андреем Ещенко.

Ранее 36-летний футболист заявил, что сделает из бразильца Айртона топового защитника.

"У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?" - потроллил Джикия партнёра по команде.

Ешенко выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 10 матчей.

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