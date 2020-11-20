Джикия потроллил Ещенко
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия пошутил над своим одноклубником Андреем Ещенко.
Ранее 36-летний футболист заявил, что сделает из бразильца Айртона топового защитника.
"У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?" - потроллил Джикия партнёра по команде.
Ешенко выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 10 матчей.
Не пропустите: Джикия высказался о капитанстве в сборной России. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" и Порту" сделали предложения Халку
-
Экс-тренер сборной России госпитализирован с подозрением на коронавирус
-
Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта
-
Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций
-
Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса
Лента новостей
-
Рэпер Natan записал трек в поддержку Дзюбы
-
Официально: Рейна заключил новый контракт с "Боруссией"
-
Де Лигт близок к возвращению на поле
-
Российская девушка-арбитр показала откровенные кадры с фотосессии
-
"Зенит" и Порту" сделали предложения Халку
-
Ван Дейк приступил к лёгким тренировкам после операции на колене
-
Джикия потроллил Ещенко
-
Газизов рассказал о задачах "Спартака" в этом сезоне
-
Булыкин назвал причину разгромного поражения сборной России от Сербии
-
Жота в 2016 году мог оказаться в "Арсенале"
-
Самедов оценил шансы "Спартака" и "Динамо" на победу в дерби
-
Джикия высказался о капитанстве в сборной России
-
Ибрагимович сделал подарки игрокам "Милана"
-
Газизов рассказал о будущем Гулиева и Ташаева в "Спартаке"
-
Экс-тренер сборной России госпитализирован с подозрением на коронавирус
-
Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта
-
"Рома" продлит контракт с главным тренером Фонсекой, но при одном условии
-
"Спартак" продлил контракт с 20-летним вратарём
-
Балотелли получил конкретное предложение из Бразилии
-
Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций