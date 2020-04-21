Джикия предложил свой вариант доигровки сезона РПЛ

2 Теги спартак москвагеоргий джикия

Джикия предложил свой вариант доигровки сезона РПЛ

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия порассуждал о том, как можно безболезненно завершить розыгрыш РПЛ, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса.

"Я могу своё предложить, но вряд ли кому-то понравится: переждать всю эпидемию, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего сезона начать сезон, как это было раньше - весна/осень. И играть спокойно год. И летом футбола больше будет, и 8 декабря не будем играть в футбол. Чемпионат будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, как это было раньше. Почему бы и нет?" - сказал Джикия.

Напомним, что официально пауза в РПЛ продлена до 31 мая, но, вероятно, она затянется ещё на несколько недель.

Чемпионат России проводился по системе "весна-осень" до 2010 года.

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Комментарии

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Товарищ

Джикия прав, так и надо поступить! И возможно в этом году никого не отправлять в ФНЛ, а увеличить число команд!

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Dinamo-67
Dinamo-67

Точно - чтоб вылетали банкроты)

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