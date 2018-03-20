Джикия прибыл в расположение сборной России

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Джикия прибыл в расположение сборной России

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

"Георгий Джикия сегодня был в расположении сборной России - участвовал в теоретическом занятии!" - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что Джикия сейчас восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за которого он, скорее всего, пропустит ЧМ-2018.

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