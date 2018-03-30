Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам на поле.

"Первый день на поле. 2 месяца позади! Начнем, а там посмотрим" - написал 24-летний футболист в своём инстаграме, прикрепив видеоролик своего занятия.

Стоит отметить, что это первая тренировка на газоне Джикии после перенесённой операции на колене.

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