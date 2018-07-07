Джикия приступил к тренировкам в общей группе
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам в общей группе.
Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 24-летний центрбек пока занимается с ограничениями.
Напомним, что Джикия в январе получил серьёзную травму колена, из-за которой пропустил ЧМ-2018.
Не пропустите: "Спартак" определился с футболистами, которые поедут на второй сбор. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
главное
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира
-
Официально: Йерро покинул пост тренера Испании
-
Головин вошел в тройку главных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo
-
Двадцать пятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 8 июля
Лента новостей
-
Определена дата медосмотра Ярмоленко в "Вест Хэме"
-
"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата
-
"Штутгарт" перехватил форварда у "Интера"
-
"Ювентус" и "Наполи" поборются за форварда ПСЖ
-
Форвард "Арсенала" получил предложение от "Лацио"
-
Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться
-
Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
"Интер" потратит 15 миллионов на юного таланта
-
Ковачич рассказал, останется ли он в "Реале"
-
"Зенит" уничтожил "Динамо" в товарищеском матче
-
Лучшие моменты четвертьфиналов ЧМ-2018
-
Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"
-
Харт определился со своим будущим
-
Официально: Одриосола стал игроком "Реала"
-
Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России
-
Роналду обратился за советом к Анчелотти
-
Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
-
Блан: "Мбаппе - это феномен"
-
Неймар попросил руководство ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"
-
Футболисты сборной России встретились с болельщиками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13