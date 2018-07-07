Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам в общей группе.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 24-летний центрбек пока занимается с ограничениями.

Напомним, что Джикия в январе получил серьёзную травму колена, из-за которой пропустил ЧМ-2018.

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