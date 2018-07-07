Джикия приступил к тренировкам в общей группе

Теги георгий джикияспартак москва

Джикия приступил к тренировкам в общей группе

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия приступил к тренировкам в общей группе.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 24-летний центрбек пока занимается с ограничениями.

Напомним, что Джикия в январе получил серьёзную травму колена, из-за которой пропустил ЧМ-2018.

Не пропустите: "Спартак" определился с футболистами, которые поедут на второй сбор. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов