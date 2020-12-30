Джикия признался, что не знает всех правил футбола

Капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, насколько футболистами знают и понимают правила игры.

"Говорят, что именно футболисты хуже всех знают правила. И знаете, может так и есть. Клянусь, буквально три месяца назад узнал, что, если футболист бьет пенальти и мяч попадает в штангу, он сам не имеет права его добивать.