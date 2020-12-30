Джикия признался, что не знает всех правил футбола

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Джикия признался, что не знает всех правил футболаКапитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, насколько футболистами знают и понимают правила игры.

"Говорят, что именно футболисты хуже всех знают правила. И знаете, может так и есть. Клянусь, буквально три месяца назад узнал, что, если футболист бьет пенальти и мяч попадает в штангу, он сам не имеет права его добивать.

У нас были представители судейского корпуса, просидели около часа. Рассказывали про новые правила и трактовки старых. Конечно, у ребят были вопросы. На часть сразу дали ответы, часть будут рассматриваться экспертно-судейской комиссией. Сказали, что до нас донесут решение ЭСК. Все было очень уважительно," сказал Джикия в интервью "СЭ"

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