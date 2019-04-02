Джикия признан лучшим игроком "Спартака" по итогам марта

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Джикия признан лучшим игроком "Спартака" по итогам марта

Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал лучшим игроком команды по итогам марта.

Джикия расположился на 1 месте по итогам голосования среди фанатов. За него проголосовало 48 % пользователей. За лидирующую позицию боролись Айртон и Зобнин..

В прошлом месяце лидер голосования участвовал в 3 матчах РПЛ, забив победный гол в матче с "Динамо". Кроме того, он отметился забитым мячом в Кубке России. 

В текущем сезоне он провёл 18 матчей, отметившись 2 голами. 

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