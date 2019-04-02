Джикия признан лучшим игроком "Спартака" по итогам марта
Защитник "Спартака" Георгий Джикия стал лучшим игроком команды по итогам марта.
Джикия расположился на 1 месте по итогам голосования среди фанатов. За него проголосовало 48 % пользователей. За лидирующую позицию боролись Айртон и Зобнин..
В прошлом месяце лидер голосования участвовал в 3 матчах РПЛ, забив победный гол в матче с "Динамо". Кроме того, он отметился забитым мячом в Кубке России.
В текущем сезоне он провёл 18 матчей, отметившись 2 голами.
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|Команда
|М
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|1
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|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12