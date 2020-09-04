Джикия признан лучшим игроком матча Россия - Сербия

Пресс-служба сборной России назвала лучшего игрока национальной команды по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Сербии.

Этого звания удостоился центральный защитник Георгий Джикия, представляющий московский "Спартак".

26-летний футболист провёл на поле 90 минут, а команда выиграла со счётом 3:1.

Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года, сыграл 24 матча.

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