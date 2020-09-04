Джикия признан лучшим игроком матча Россия - Сербия
Пресс-служба сборной России назвала лучшего игрока национальной команды по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Сербии.
Этого звания удостоился центральный защитник Георгий Джикия, представляющий московский "Спартак".
26-летний футболист провёл на поле 90 минут, а команда выиграла со счётом 3:1.
Джикия выступает за сборную России с июня 2017 года, сыграл 24 матча.
Не пропустите: Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Сербией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Клуб АПЛ готовит предложение по хавбеку "Зенита" Барриосу
-
Черчесов оценил игру Шунина в матче с Сербией
-
Ещё три игрока ПСЖ заразились коронавирусом
-
1
Месси передумал уходить из "Барселоны"
-
Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций
-
1
Фати вошёл в тройку самых молодых футболистов в истории сборной Испании
-
1
В сборной Франции зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
-
Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков сборной России
-
Агент прокомментировал уход Тиля из "Спартака"
-
1
"Химки" усилились нигерийским хавбеком
-
Джикия признан лучшим игроком матча Россия - Сербия
-
Главные новости дня: 3 сентября
-
"Цена пенальти": Сборная России показала ногу Бакаева после фола сербов
-
Черчесов прокомментировал победу над сборной Сербии
-
Сборная России показала фото из раздевалки после победы над Сербией
-
1
ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля
-
Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом
-
Хедира не нужен "Зениту"
-
1
Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России
-
Лига Наций 2020/21: Турция уступила Венгрии и другие результаты 1-го тура
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4