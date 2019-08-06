Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в июле

Болельщики "Спартака" выбрали лучшим футболистом июля Георгия Джикию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фанаты красно-белых отдали 37% голосов за капитана команды Джикию. На втором месте оказался голкипер Александр Максименко (20%). Третьим стал хавбек Зелимхан Бакаев (19%).

В июле 2019 года Джикия участвовал в трех матчах чемпионата России, отметившись одним голом в ворота "Ростова".

"Спартак с 5 очками занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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