Джикия прокомментировал полученную им травму колена

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Джикия прокомментировал полученную им травму колена

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о своей травме.

"В связи с огромным количеством писем, которые поступили за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передать каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишите мне много приятных слов, которые мне на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

Я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту. Мне очень приятно это. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо. С вами ваш любимый Георгий Джикия" - приводит слова футболиста твиттер сборной России.

Напомним, что Джикия получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеской игре с "Шанхай СИПГ".

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