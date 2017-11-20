Джикия прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

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Джикия прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился эмоциями после подписания нового контракта с московским клубом.

"Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба. И, конечно, партнёров по команде, Массимо Карреру, весь тренерский штаб - они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они всё грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы всё подписали. Спасибо всему "Спартаку" за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все сто процентов. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле всё, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно" - сказал 23-летний футболист.

Напомним, что Джикия заключил со "Спартаком" контракт до 2022 года.

Не пропустите: Каррера: "Джикия должен доказать, что заслуживает продления контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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