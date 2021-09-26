Джикия прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
Фото: инстаграм Георгия Джикии/Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал решение нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Я узнал об этом в раздевалке. Я видел расширенный список, а потом через пару часов вышла новость об Артеме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со "Спартаком" эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры", - приводит слова Джикии "Спорт-Экспресс".
Напомним, что 33-летний Дзюба объяснил свое решение неоптимальной спортивной формой на данный момент.
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