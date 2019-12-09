Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов, информирует "Чемпионат".

"Санкции WADA? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря - то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится", - сказал Джикия.

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.

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