Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов

Теги спартак москвагеоргий джикияроссия

Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов

Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов, информирует "Чемпионат".

"Санкции WADA? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря - то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится", - сказал Джикия.

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.

Читайте также: УЕФА: "Решение WADA по России не затронет Евро-2020"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов