Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал санкции ВАДА в отношении российских спортсменов, информирует "Чемпионат".
"Санкции WADA? Узнал об этом час назад, но, конечно, для любого спортсмена огромная потеря - то, что мы не сможем полноценно представлять страну. Не будет гимна, не будет флага. Но посмотрим, может, что-то изменится", - сказал Джикия.
Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.
Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15